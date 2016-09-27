Gökhan Töre dönüyor!

Sezon başında Slaven Bilic'in ısrarıyla Beşiktaş'tan West Ham'a kiralanan GökhanTöre'nin geri döneceği öne sürüldü. Londra ekibinin geride kalan 6 haftada sadece 1 galibiyet alıp 5 yenilgi ile sahadan ayrılması ile Bilic'in koltuğunun sallandığı, sıkıntılı bir döneme giren Hırvat teknik adamın yönetim karşısındaki ilk insiyatif kaybını Gökhan Töre konusunda yaşadığı iddia edildi. ITV'de yayımlanan Premier Lig maçlarının değerlendirildiği programda, Bilic'in kovulmamak için transferinde ısrar ettiği bazı oyuncularla yolları ayrılmasını kabul ettiği iddia edildi. Sezon başında alınması için ısrar ettiği Gökhan Töre konusunda da Bilic'in yönetime teslim olduğu ve bu oyuncunun gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü.
GÜNEŞ'İN DE EVET DEMESİ BEKLENİYOR West Bromwich maçında ilk 11'e giremeyen, Southampton karşısında da 18'e bile almayan Gökhan Töre'nin devre arasında Beşiktaş'a gönderilmesine izin verdiği iddia edildi. West Ham'ın Gökhan Töre'yi geri göndermesi durumunda milli oyuncu ikinci yarıdan itibaren Siyah-Beyazlı formayı giyebilecek. Şenol Güneş'in de sağ kanattaki sıkıntı nedeniyle Gökhan'a evet demesi bekleniyor.
WEST HAMBİLETİNİ KESECEK West Ham'a transfer olduktan sonra bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Gökhan Töre'nin devre arasında gönderilmesi bekleniyor
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