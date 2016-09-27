  1. Van Persie bitmiş
  2. Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş’ın kahramanı

Fener devre arası için müşteri arıyor

Yönetim, ve Aatif’ı devre arası kiralık olarak göndermenin planını yapıyor. RVP de her an bu listeye girebilir.

Fener devre arası için müşteri arıyor
Teknik direktör Dick Advocaat'ın göreve gelmesinden sonra forma şansı bulmakta çok zorlanan Jose Fernandao ve Aatif Chahechouehe yol ayrımında... Yönetim, Hollandalı hocanın gözüne girmeyi başaramayan iki futbolcuyu devre arasında göndermeyi planlıyor. Alınan bilgilere göre Aatif'a Fransa'dan, Fernanado'ya ise ülkesi Brezilya'dan talipler bulunuyor.

10 NUMARA GELEBİLİR
İlk planda hedef hem Fernandao hem de Aatif'ı kiralamak... Fakat iyi bir teklif gelmesi durumunda iki futbolcunun da bonservisiyle gönderilmesi gündeme gelecek. Bu durumda Fenerbahçe yönetimi sezon başında çok istemesine rağmen yapamadığı 10 numara transferini gerçekleştirmeyi düşünüyor. Şu ana kadar bekleneni veremeyen Robin Van Persie kötü de performansını böyle sürdürmesi durumunda kara listeye girebilir.
Etiketler: ,
  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar