Fener devre arası için müşteri arıyor

Teknik direktör Dick Advocaat'ın göreve gelmesinden sonra forma şansı bulmakta çok zorlanan Jose Fernandao ve Aatif Chahechouehe yol ayrımında... Yönetim, Hollandalı hocanın gözüne girmeyi başaramayan iki futbolcuyu devre arasında göndermeyi planlıyor. Alınan bilgilere göre Aatif'a Fransa'dan, Fernanado'ya ise ülkesi Brezilya'dan talipler bulunuyor.



10 NUMARA GELEBİLİR

İlk planda hedef hem Fernandao hem de Aatif'ı kiralamak... Fakat iyi bir teklif gelmesi durumunda iki futbolcunun da bonservisiyle gönderilmesi gündeme gelecek. Bu durumda Fenerbahçe yönetimi sezon başında çok istemesine rağmen yapamadığı 10 numara transferini gerçekleştirmeyi düşünüyor. Şu ana kadar bekleneni veremeyen Robin Van Persie kötü de performansını böyle sürdürmesi durumunda kara listeye girebilir.