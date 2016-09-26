Serie A’da Torino Roma’yı yaktı!

İtalya Ligi Serie A'da haftanın en flaş skorlarından birisine Torino imza attı. Sahasında Roma'yı konuk eden Torino sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. 8. dakikada Belotti ile öne geçen ev sahibi ekip, 53. dakikada Falque ile farkı ikiye çıkardı. Roma, Totti'nin 55. dakikada attığı golle umutlanırken, 63. dakikada birkez daha sahneye çıkan Falque skoru belirledi.