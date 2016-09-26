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Kadıköy yine bomboş!

Geçtiğimiz hafta alınan 5-1’lik Kasımpaşa galibiyetine rağmen dün yine tribünlerde büyük boşluklar vardı...

Kadıköy yine bomboş!
F.Bahçe'nin geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında aldığı 5-1'lik flaş galibiyetin ardından Gaziantepspor maçında tribünlerin dolması bekleniyordu... Fakat Sarı-Lacivertli taraftarlar dünkü mücadeleye de beklenen ilgiyi göstermedi. Yaklaşık 20 bin taraftar Gaziantepspor maçını izlerken, tribünlerde oluşan büyük doşluklar dikkatleri çekti.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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