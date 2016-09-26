Gole sevinmedi ortalık karıştı!

Gaziantepspor'un başında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı görev yapan İsmail Kartal, takımının skoru 1-1'e getiren golü sonrası tepkisiz kalınca ortalık karıştı. Sosyal medyadaki eleştiriler sonrası bir açıklama yapan tecrübeli hoca, "Benim Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Bunları aşalım. Sevinçlerimi içimde yaşayan bir insanım" diye konuştu.