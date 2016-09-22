Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanda Sabri Sarıoğlu attığı rövaşata golü ile büyük alkış topladı. Sabri'nin rövaşata golü sosyal medyada da büyük yankı buldu. Eren Derdiyok'un geçen hafta attığı rövaşata golünü hatırlatan taraftarlar yıldız futbolcu için "Sabri Derdiyok" benzetmesi yaptılar. G.Saray derbi hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.



PAS EGZERSİZİ YAPTILAR

Önce salonda ağırlık çalışan Sarı-Kırmızılı oyuncular sonra sahada pas egzersizi yaptılar.



