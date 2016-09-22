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Sabri Derdiyok

Galatasaray’ın idmanında Sabri şov yaptı. Rövaşatadan attığı gol Eren Derdiyok’u hatırlatı.... Sosyal medyada espriler patladı..

Sabri Derdiyok
Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanda Sabri Sarıoğlu attığı rövaşata golü ile büyük alkış topladı. Sabri'nin rövaşata golü sosyal medyada da büyük yankı buldu. Eren Derdiyok'un geçen hafta attığı rövaşata golünü hatırlatan taraftarlar yıldız futbolcu için "Sabri Derdiyok" benzetmesi yaptılar. G.Saray derbi hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

PAS EGZERSİZİ YAPTILAR
Önce salonda ağırlık çalışan Sarı-Kırmızılı oyuncular sonra sahada pas egzersizi yaptılar.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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