Kafanın 'Dick'ine gitme

Vitor Pereira yönetiminde sezona flaş bir giriş yapan Salih Uçan, Dick Advocaat'ın gelişinin ardından çok hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Zorya maçının devre arasında oyundan alınan genç yıldız, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosuna da girememişti. Teknik direktör Advocaat'ın performansından hiç memnun olmadığı Salih'le özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.



ARTIK BU SON ŞANSI!

Hollandalı hocanın, Salih'e "Çok önemli yeteneklerin var. Fakat futbol sadece yetenekle oynanmıyor. Sana daha fazla koşman, mücadele etmen gerek diyorum. Oyunun içine daha fazla girmen gerektiğini söylüyorum. Ama beni hiç dinlemiyorsun. Eğer böyle devam edersen kaybeden sen olursun" diyerek çok sert bir uyarıda bulunduğu belirlendi. Ersun Yanal döneminde "İşe yaramaz" diye gönderilen Salih, iki sezon kiralık oynadığı Roma'da da forma şansı bulamamıştı. Otoriteler, "Bu sezon da bekleneni veremezse Salih'i kaybederiz" görüşünde birleşiyor.