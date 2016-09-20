Lig bizim için şimdi başladı

EMENIKE: BUNDAN ÇOK DAHA İYİ OYNAYACAĞIZ
Gecenin kahramanı Emenike, "Strese girmiştik. Şimdi üzerimizden attık. Daha iyi olacağız ve taraftarımız mutlu olacak" derken, 2. yarıda oyuna girip golü atan Sow da "Hepimiz için harika bir geceydi. Şampiyonlukta kimse bizden daha favori değil. Ligin en iyi takımıyız. Taraftarın bana olan özel destiği için de teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
ŞANSINI İYİ KULLANDI İŞTE EMENIKE!
Sezona iyi başlayan ancak son haftalarda eleştirilen isimlerden birisi olan Emmanuel Emenike, dün gece lige 'merhaba' dedi. Fener'in ilk golünde Josef'e soğukkanlı bir şekilde asisti yapan Nijeryalı futbolcu, takımının 3. golünde Lens'in asistini geri çevirmedi. Maçın genelinde hırslı olduğu görülen Emenike, yaptığı koşularla Kasımpaşa savunmasını zorladı.
JOSEF GOL ATTI AMA SEVİNMEDİ
Açılış golünü atan Josef, pek sevinmedi! Golden sonra duraksayan Brezilyalı, yavaş adımlarla arkaşlarına gitti ve sarıldı.
ORTADA 3 ÖN LİBERO
F.Bahçe'nin orta sahasında M.Topal, Josef ve Ozan'ın oynaması gecenin sürpriziydi. Bursa maçının 2. yarısında oynayan bu üçlü bu kez 11'de start aldı. 3 ön libero ile oynaması dün gece F.Bahçe'yi hücum anlamında etkilemedi. Çünkü bu kez hücumcular görevini yaptı.
FENERLİ FUTBOLCULAR KULÜBEYİ KARIŞTIRDI
Fenerli futbolcular protokol tribününe göre sağ taraftaki kulübeye yerleşti. Kasımpaşalı yedek futbolcular ile teknik ekibin gelmesiyle durum anlaşılırken, sarılacivertliler diğer yedek kulübesine geçti.
ADVOCAAT'TAN 5 ROTASYON YARISI DEĞİŞTİ!
Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptıkları Zorya maçının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam, son yapılan Zorya maçında ilk 11'de forma giyen Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Sow, Stoch ve Salih'in yerine, Van der Wiel, Ozan, Volkan Şen, Lens ve Emenike'ye şans verdi. Orta üçlü son derece defansif bir görüntü içindeydi.
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