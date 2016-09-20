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Federasyon Beşiktaş’ı kolluyor

Federasyon Beşiktaş’ı kolluyor
Fenerbahçe Asbaşkanı K.Paşa maçı sonrasında TFF ve hakemlerin Beşiktaş'ı kolladığını söyledi. Uslu, "Neden kolluyor anlamış değilim. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'a çıkması gereken 3 kırmızı kart vardı. Tosic Akhisar maçında atılmalıydı" dedi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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