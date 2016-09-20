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Akhisar Belediye’den en kötü başlangıç

Akhisar Belediye’den en kötü başlangıç
Beşiktaş'a kendi sahasında 2-0 yenilerek 3 puanla 12'nci sırada kalan Akhisar Belediyespor, 5. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de en kötü ilk 4 hafta performansına imza attı. Şu ana kadar 3 gol atabilen Akhisar yine bu alanda da en kötü sezonunu yaşıyor.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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