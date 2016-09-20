Akhisar Belediye’den en kötü başlangıç

Beşiktaş'a kendi sahasında 2-0 yenilerek 3 puanla 12'nci sırada kalan Akhisar Belediyespor, 5. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de en kötü ilk 4 hafta performansına imza attı. Şu ana kadar 3 gol atabilen Akhisar yine bu alanda da en kötü sezonunu yaşıyor.