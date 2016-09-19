  1. Bitirim ikili
  2. Kenan Sofuoğlu zafere ulaştı

Hamit gitti geldi!

Rize maçında oyuna alınmadığı için sinirlenip şişeleri tekmeleyen Hamit’i yönetim kadro dışı bıraktı... Fakat Riekerink af çıkardı.

Hamit gitti geldi!
Cimbom'da Hamit Altıntop kriz çıkardı... Rizespor maçında uzun süre ısınmasına rağmen oyuna alınmayan tecrübeli futbolcu, 90 dakikanın bitiminde yedek kulübesinin önündeki şişeleri tekmeledi. Bu durum sonrası yönetim şok bir karar alarak Hamit'i kadro dışı bıraktı. Fakat yıldız futbolcu dünkü idman öncesi tesislerde hem takım arkadaşlarından hem de teknik direktör Jan Riekerink'ten özür diledi. Bunun üzerine Hollandalı hoca da Hamit'i affetti. Riekerink'in bu babacan tavrı, takım içinde büyük takdir topladı.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar