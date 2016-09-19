Hamit gitti geldi!

Cimbom'da Hamit Altıntop kriz çıkardı... Rizespor maçında uzun süre ısınmasına rağmen oyuna alınmayan tecrübeli futbolcu, 90 dakikanın bitiminde yedek kulübesinin önündeki şişeleri tekmeledi. Bu durum sonrası yönetim şok bir karar alarak Hamit'i kadro dışı bıraktı. Fakat yıldız futbolcu dünkü idman öncesi tesislerde hem takım arkadaşlarından hem de teknik direktör Jan Riekerink'ten özür diledi. Bunun üzerine Hollandalı hoca da Hamit'i affetti. Riekerink'in bu babacan tavrı, takım içinde büyük takdir topladı.