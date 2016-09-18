Eren DerdiYOK artık daha neler

Cimbom Eren Derdiyok'la coştu... Geçen hafta Kayseri deplasmanında iki puan bırakan Galatasaray, Arena'da konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıktı... 6. dakikada Bruma'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Diallo kornere çeldi. Paslaşılarak kullanılan korner sonrası Sneijder ortaladı, Eren Derdiyok röveşata ile inanılmaz bir gole imzasını attı: 1-0. 11. dakikada sağ kanattan gelişen Yasin topla çizgiye kadar indi. Altı pasın içerisine aşırtarak yaptığı ortada kaleci Diallo topu son anda kornere çeldi. 24. dakikada OğuzhanAynaoğlu'nun şutunda, Muslera topa iki hamlede sahip oldu.
SELÇUK İNAN UZATMADA PENALTI KAÇIRDI 2. yarı düşük tempoda geçti. 53'te Eren dokundu ama kaleci Diallo ayağıyla golü önledi. 67'de Obaobona'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 88. dakikada Tolga vurdu, Diallo çıkardı. 89. dakikada yine Sneijder sağkanattan ortaladı, Eren bu kez kafayla ağları sarstı: 2-0. 90. dakikada Bruma'nın düşürülüşüyle kazanılan penaltıyı Selçuk İnan direğe nişanlayınca maç 2-0 bitti.
TOP O KADAR GÜZEL GELDİ
Attığı muhteşem golle gündele oturan Eren Derdiyok maç sonrası duygularını anlattı... Yıldız futbolcu, "Sneijder'in asisti müthişti. Top o kadar güzel geldi ki, tekrarını izleyince tüylerim diken diken oldu. 100 kere denesem 1 kez gol olurdu. Leverkusen'de oynarken de benzer bir gol atmıştım. Ama burada gelişine vurdum" dedi.
BİZ ONU BUNLARI ATSIN DİYE ALDIK
Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Eren Derdiyok'la ilgili konuştu. Nazifoğlu, "Biz onu zaten böyle goller atsın diye aldık. Bugün de görevini en iyi şekilde yerine getirdi" dedi. Fernando Muslera ise "O pozisyonda şut ayaktan çıktıktan sonra kalecinin yapacağı fazla bir şey kalmaz" diye konuştu.
MÜTHİŞ BİR GOL YEDİK! Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da Eren Derdiyok'un golüne övgüler yağdırdı... Tecrübeli hoca, "Müthiş bir gol yedik. İnanılmaz. Almanya'da attığı golü de izledim. Demek ki Eren Derdiyok bu vuruşları yapıyor" diye konuştu.
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