Trabzonspor şahlanacak

Trabzonspor Kulübünün önceki gün tesislerde düzenlediği bayramlaşma töreni yoğun katılımla yapıldı. Törene katılan İçişleri BakanıSüleyman Soylu, Akyazı Stadı'nda hazırlıkların bekledikleri gibi gittiğini belirterek 1 ay sonra muhteşem açılışın yapılacağını söyledi. Başkan MuharremUsta, Trabzonspor Teknik DirektörüErsun Yanal ve takım kaptanı Onur Kıvrak ile sohbet eden Bakan Soylu, kaptan Kıvrak'a her zaman arkalarında olduğunu belirterek, "Allahyardımcınız olsun. Her türlüsonuç olabilir, hiçbir şekildebuna karşı şeyimiz yok sonunakadar arkasındayız" dedi.
AKYAZI'DA GERİ SAYIM Bakan Soylu, konuşmasında Trabzonspor'un bir marka olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Trabzonspor bizimortak değerimiz aynı zamandaen güçlü markamız. HemTrabzon'un hem de ülkemizin.Trabzonspor, futbol hayatındaçok önemli başarılarınaltına imza attı. Trabzonsporkendi yetiştirdiği biranlayışla futbolcularla sportarihinde sarsılmaz başarılaraimza attı. 1 ay sonra AkyazıStadı açılacak. İnşallahTrabzonspor'u güzel vegörkemli günler bekliyor."
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