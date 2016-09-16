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r şahlanacak

r’un bayramlaşma törenine katılan Bakan , “Trabzonspor ortak değerimiz ve en güçlü markamız. Bu güzide kulübü çok güzel günlerin beklediğine inanıyorum” diye oknuştu

Trabzonspor şahlanacak
Trabzonspor Kulübünün önceki gün tesislerde düzenlediği bayramlaşma töreni yoğun katılımla yapıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyazı Stadı'nda hazırlıkların bekledikleri gibi gittiğini belirterek 1 ay sonra muhteşem açılışın yapılacağını söyledi. Başkan Muharrem Usta, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve takım kaptanı Onur Kıvrak ile sohbet eden Bakan Soylu, kaptan Kıvrak'a her zaman arkalarında olduğunu belirterek, "Allah yardımcınız olsun. Her türlü sonuç olabilir, hiçbir şekilde buna karşı şeyimiz yok sonuna kadar arkasındayız" dedi.

AKYAZI'DA GERİ SAYIM
Bakan Soylu, konuşmasında Trabzonspor'un bir marka olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Trabzonspor bizim ortak değerimiz aynı zamanda en güçlü markamız. Hem Trabzon'un hem de ülkemizin. Trabzonspor, futbol hayatında çok önemli başarıların altına imza attı. Trabzonspor kendi yetiştirdiği bir anlayışla futbolcularla spor tarihinde sarsılmaz başarılara imza attı. 1 ay sonra Akyazı Stadı açılacak. İnşallah Trabzonspor'u güzel ve görkemli günler bekliyor."
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