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, 'i devirdi kupayı kaptı!

Fenerbahçe, Real Madridi devirdi kupayı kaptı!

Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen hazırlık turnuvasında karşılaştığı 'i 90-87 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, mücadeleye Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, James Nunnally, Pero Antic ve Ekpe Udoh beşiyle başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic'in skorer oyunuyla ilk çeyreği 22-20, ikinci periyodu da 47-45 üstün geçti.

Üçüncü çeyreğe oldukça etkili giren Fenerbahçe, yeni transfer Nunnally'nin verimli oyunuyla son periyoduna 74-58 önde girdiği maçı 90-87 galip tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde Ali Muhammed 22, Bogdanovic 14, Vesely 13 sayı kaydetti.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 23:40
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