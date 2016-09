Bu kadar ZOR mu YA

Kanarya puanı uzatmada kurtardı... Çok kötü günler geçiren Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Zorya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ukrayna'daki maçta 1 puanı 90+6. dakikada Simon Kjaer'in golü getirdi.



İLK DAKİKADA GOL YİYORDUK

1. dakikada sağ kanattan gelişen Zorya atağında ceza alanına ortalanan topa iyi yükselen Petryak'ın kafa vuruşunu direği yaladı. 10. dakikada Stoch'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına ortaladığı topa Josef'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. İlk yarı 0-0 sonuçlandı. Fener ikinci devreye hızlı başladı. 50. dakikada Alper yine çok iyi bir pas çıkardı. Moussa Sow karşı karşıya pozisyonda topu kalecininin üzerine vurdu. 55. dakikada Zorya'nın golü geldi. Grechyshkin yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu: 1-0. 78. dakikada Emenike'nin sert şutunu Shevchenko kurtardı. 90+6'da Kjaer'in frikiği barajdan döndü. Danimarkalı yıldız birkez daha vurdu ve savunmayada çarpan top ağlara giderek skoru belirledi: 1-1. Grubun diğer maçında Feyenoord evinde Manchester United'ı 1-0 yendi.