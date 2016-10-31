Yıldırım açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Danışma Meclisi'nde önemli mesajlar verdi. Başkanlıkla ilgili gelişmeleri değerlendiren Yıldırım, şunları söyledi:
TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK DEVLET
"Diyoruz ki Cumhurbaşkanı artık halk tarafından seçilmiştir ve siyasi sorumluluğu vardır. Bunun içinbaşkanlık sistemi de dahil anayasamızda ihtiyaçduyulan yasama, yürütme, yargı ile ilgili değişikliklerigelin birlikte gerçekleştirelim. Meclis'te konuşalım ama yetmez, işi sahibine götürelim. ('Gençlik başkanlık istiyor' sloganları üzerine) Gençler sizi kıracağımıza kafamızı kırarız. Gençler Türkiye'nin geleceğidir. Ne istiyorsanız onu yapacağız. 'Başkanlık sistemi gelirse Türkiye bölünür' diyorlar. Asıl başkanlık gelmezse Türkiye'nin bölünme riski var. Buradan açıkça söylüyorum. Başkanlık üniter yapıyla olacak. Yani başkanlık demek federasyon demek değildir. Federasyon olan yerler de var, olmayan yerler de var. Türkiye'de başkanlık sistemi 780 bin kilometrekare vatan toprağının bir karışının bile bölünmediği, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ülküsünün esas alındığı bir sistemdir. Hiç kimse başkanlık, eyalet sisteminigetirecek, başkanlık bölünme getirecek diyetezviratlarda, yalan yanlış beyanlarda bulunmasın."
Başbakan Binali Yıldırım dün İstanbul'da Vatan Sana Kanım Feda isimli kampanyaya katıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde bulunan Türk Kızılayı çadırında kan verdi.
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