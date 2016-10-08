FETÖ'cüler MHP'den ayıklanacak

Bahçeli teşkilatlara gönderdiği genelgede özetle şu ifadelere yer verdi:



MİLLİ MÜCADELEDEN DAHA AĞIR: 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle birlikte riskler yaygınlaşmış, belirsizlikler fazlalaşmış, gelecek planları ertelenerek askıya alınmıştır. Şu anda Milli Mücadele yıllarından daha ağır şartlar hüküm sürmekte, günden güne hakimiyet alanını genişletmektedir. Özellikle FETÖ, ihanet ikizi PKK'yla birlikte eşzamanlı, birbirini tamamlar ve takviye eder şekilde Türkiye'ye tuzak kurmuş, şiddet ve dehşet sarmalına çekmiştir.



ADİCE, ALÇAKÇA FAALİYETTE BULUNDULAR: 15 Temmuz'da Türkiye'nin iç savaşa savrulması, ardından içine doğru kıvrılarak çökmesi net olarak planlanmıştır. 15 Temmuz'da kardeşin kardeşe kast etmesinin iklim ve vasatı oluşturulmak istenmiştir. Pensilvanya'dan yağdırılan ölüm ve yıkım emirleriyle Ankara'nın düşürülmesi, Türkiye'nin imhası kurgulanmıştır. Hizmet ve himmet şifreleriyle Türk devletinin hücrelerine kadar sızıp işgal hareketi başlatan FETÖ; bugüne kadar Türkiye'yi uçurumdan aşağı itmek ve yok etmek için adice, alçakça faaliyette bulunmuştur.



IRAK'IN YAPTIĞI HEZEYAN VE AKIL TUTULMASI: Kahraman TSK'nın terörizmle mücadele etmek için komşu coğrafyalardaki mevcudiyetinden rahatsızlık duyulması en hafif tabirle pervasızlık ve art niyetliliktir. Bu itibarla TSK'nın Irak'ın Başika Kampında bulunması meşru olduğu kadar ülke ve bölge güvenliği açısından da zorunluluktur. Komşu ülke Irak'ın, topraklarında terör örgütleri cirit atıp birçok ülkenin askeri varlığı konuşlanmışken, Türkiye'ye işgalci muamelesi yapması, BMGK'ya müracaatta bulunması tek kelimeyle hezeyan ve akıl tutulmasıdır.



TEKRAR ŞANSLARINI DENEYECEKLERDİR: 18 Mart 2018'de yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultayımız için ilçe kongrelerimiz 9 Ekim 2016'da başlayıp 30 Nisan 2017'de tamamlanacak; il kongrelerimiz 4 Haziran 2017'de başlayıp 5 Kasım 2017'de sonuçlandırılacaktır. MHP 1 Kasım 2015'den sonra çok şiddetli ve benzerlerine çok az rastlanmış kara bir dönem yaşamıştır. Partimizi boyunduruk altına almak, önünü kesmek, sinsi senaryolara müzahir ve müsait hale getirmek için olağanüstü operasyon süreci aylarca sürdürülmüştür. MHP üzerinde hesap yapan çevreler 15 Temmuz'dan sonra geri çekilmiş veya duraksamış gibi görünseler de, buldukları ilk fırsatta tekrar, bir kez daha şanslarını deneyeceklerdir. Ülkücü görünerek, kimliğimizi kullanarak bizi zayıflatmaya çalışan riyakârlara, çıkarcılara ve münafıklara mutlak surette dikkat edilecektir.