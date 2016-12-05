Tarık’ını unutmadı

Emel Sayın, önceki akşam BostancıGösteri Merkezi'nde verdiği konserlehayranlarına nostaljik saatler yaşattı.Sayın, 1970-1980 arasında oynadığıfilmdeki şarkılardan oluşan repertuvarlaherkesi 46 yıllık bir yolculuğa çıkardı.
Sanatçının konseri esnasındabarkovizyonda filmlerinden en güzelsahneler yayınladı. Eski aşkı merhumTarık Akan'ın yer aldığı sahneler ekranageldiğinde duygulandığı gözlenen sanatçı,bir ara gözyaşlarına hakim olamadı.
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