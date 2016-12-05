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Tarık’ını unutmadı

Tarık’ını unutmadı
Emel Sayın, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği le hayranlarına nostaljik saatler yaşattı. Sayın, 1970-1980 arasında oynadığı filmdeki şarkılardan oluşan repertuvarla herkesi 46 yıllık bir yolculuğa çıkardı.

Sanatçının konseri esnasında barkovizyonda filmlerinden en güzel sahneler yayınladı. Eski aşkı merhum Tarık Akan'ın yer aldığı sahneler ekrana geldiğinde duygulandığı gözlenen sanatçı, bir ara gözyaşlarına hakim olamadı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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