Sular duruldu

Ebru Şallı'yla birlikte olduğu dönemde ünlü sunucuyu Ayşe Akın'la aldattığı iddia edilen SinanAkçıl'dan kafaları karıştıran hareket… Akın, o dönem katıldığı programlarda hem şarkıcıya hem de Şallı'ya demediğini bırakmamıştı. "Sinan, beniyedekte tuttu. Her zamanikili oynadı" diyen genç kadın, önceki gün yeni aşkı BilgehanBirincioğlu ile çektiği selife'yi "Bana kış ona hala yaz" notuyla paylaştı. Eski aşkının yeni sevgilisiyle olan bu fotoğrafına "Romantik" diye yorum bırakan Sinan Akçıl, herkesi şaşkınlığa uğrattı. Ünlü müzisyene Ayşe Akın'dan "Romantik olansensin" diye karşılık gelmesi ise "Yorgan gitti kavga bitti. Ebrugidince eski düşmanlar dostolmuş" dedirtti.
* Ayşe Akın'a olan ilgisi yüzünden o dönem Ebru Şallı'nın terk ettiği Sinan Akçıl, güzel şarkıcıyla yeniden samimi oldu. Akın'ın yeni aşkıyla fotoğrafına 'Romantik' yazan Akçıl, gelen tepkiler üzerine yorumu sildi.
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