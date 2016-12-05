Yol Durumu
  1. Pazarcı güzel
  2. Ceyda’dan yüzük şov

Sular duruldu

Sular duruldu
Ebru Şallı'yla birlikte olduğu dönemde ünlü sunucuyu Ayşe Akın'la aldattığı iddia edilen Sinan Akçıl'dan kafaları karıştıran hareket… Akın, o dönem katıldığı programlarda hem şarkıcıya hem de Şallı'ya demediğini bırakmamıştı. "Sinan, beni yedekte tuttu. Her zaman ikili oynadı" diyen genç kadın, önceki gün yeni aşkı Bilgehan Birincioğlu ile çektiği selife'yi "Bana kış ona hala yaz" notuyla paylaştı. Eski aşkının yeni sevgilisiyle olan bu fotoğrafına "Romantik" diye yorum bırakan , herkesi şaşkınlığa uğrattı. Ünlü müzisyene 'dan "Romantik olan sensin" diye karşılık gelmesi ise "Yorgan gitti kavga bitti. Ebru gidince eski düşmanlar dost olmuş" dedirtti.


* Ayşe Akın'a olan ilgisi yüzünden o dönem Ebru Şallı'nın terk ettiği Sinan Akçıl, güzel şarkıcıyla yeniden samimi oldu. Akın'ın yeni aşkıyla fotoğrafına 'Romantik' yazan Akçıl, gelen tepkiler üzerine yorumu sildi.
Etiketler: , ,
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar