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Komik

Komik taklit
Gülşen'in yüzünü muzip bir takipçisi güldürdü. Sanatçının 'Bangır Bangır' albümündeki bir fotoğrafını kendine has tarzıyla taklit eden takipçi, popçunun dikkatini çekti. Bu paylaşımı hesabında yayınlayan , kuaförünü ve imaj danışmanını da etiketlemeyi unutmadı. Bu eğlenceli kareye kahkahalarla gülen ya hayranları "Bu tarz da sana çok yakışır" diye espri yaptı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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