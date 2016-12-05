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Fahriye’den ilan-ı

Fahriye’den ilan-ı aşk
Magazin dünyasının birbirine en yakışan çiftlerinden Fahriye Evcen'le Burak Özçivit, herkesi imrendiriyor. Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'daki sevenlerinin de gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncu, önceki gün bir fotoğrafını paylaştı.

Özçivit'in dünya çapındaki hayranlarından yüz binlerce beğeni ve on binlerce yorum alan bu fotoğrafına en ilgi çeken yorumu aşkı Evcen'den geldi. Güzel oyuncu, yakışıklı sevgilisinin fotoğrafına "Nasıl aşık olmam sana? Kalbim" diye yorum yaptı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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