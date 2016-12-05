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Evlat edinecek

46 yaşındaki , 22 yaşındaki eşi ’ın istememesi durumunda ‘Bir kız bir erkek iki evlat edineceğim’ dedi

Chloe Loughnan'la ayrılacakları yönündeki haberleri yalanlayan Serdar Ortaç, evliliği üzerindeki kara bulutları kovdu. Evliliğini la perçinlemek isteyen 46 yaşındaki sanatçı, 2017'de baba olmak istediğini açıkladı. 2017 Ocak'ta 2 ay ABD'ye gidecek olan Ortaç, "Chloe çocuk yapmazsa biri kız biri erkek 2 evlatlık alacağım" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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