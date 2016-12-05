Çifte kumrular

Bu ayın 25'inde nikah masasına oturacak olan Murat Yıldırım'la Faslı nişanlısı İmane Elbani'nin aşkı İngiltere'nin soğuk havasına meydan okuyor. Önceki gün Londra'da nişanlısıyla fotoğraf paylaşan Faslı güzel, "Aşk, her zaman soğuk havayı ısıtır" notu düştü.