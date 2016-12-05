Ceyda’dan yüzük şov

Güzel oyuncu CeydaAteş; durdu durdu,turnayı gözündenvurdu. Sosyetik iş adamıBuğra Toplusoy'la yaşadığıaşkı sevgilisinin ailesindenonay almayan Ateş, yine depes etmedi.
BABAYA KARA HABER
Aşkı için Türkiye'dekikariyerini gözden çıkaranünlü oyuncu, babasına restiçekip ABD'deye yerleşenToplusoy'un yanına gitti.Buğra Toplusoy'la ilişkisievliliğe doğru giden Ateş,önceki akşam hayranlarınısevindirecek ancak aşkınınbabası Turgut Toplusoy'aise adeta kara haberolacak bir paylaşım yaptı.Sevgilisiyle ABD'de bir davetekatılan oyuncu, arabadaçektiği videoyu paylaştı.Aşkıyla mutlu anlarını dostadüşmana gösteren oyuncununbu paylaşımındaki en önemlidetaysa yüzüktü! Direksiyonbaşındaki Buğra Toplusoy'uvideoya alan Ateş, bir taraftanda parmağındaki tektaşyüzükle şov yaptı. Eliniçenesine götürüp tektaşınıgösteren Ateş'in bu halleri"Ceyda'dan müstakbelkayınpederine nispet pozu"dedirtti.
* Ateş, paylaştığı videoda tektaşını göstermek için şekilden şekle girdi.
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