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Ceyda’dan yüzük şov

Ailesine yüzünden rest çekip ABD’ye yerleşen , sevgilisine yüzük taktı. Güzel oyuncu da önceki gün tektaşını paylaştığı videoyla dosta düşmana gösterdi!

Ceyda’dan yüzük şov
Güzel oyuncu Ceyda Ateş; durdu durdu, turnayı gözünden vurdu. Sosyetik iş adamı Buğra Toplusoy'la yaşadığı aşkı sevgilisinin ailesinden onay almayan Ateş, yine de pes etmedi.

BABAYA KARA HABER
Aşkı için Türkiye'deki kariyerini gözden çıkaran ünlü oyuncu, babasına resti çekip ABD'deye yerleşen Toplusoy'un yanına gitti. 'la ilişkisi evliliğe doğru giden Ateş, önceki akşam hayranlarını sevindirecek ancak aşkının babası Turgut Toplusoy'a ise adeta kara haber olacak bir paylaşım yaptı. Sevgilisiyle ABD'de bir davete katılan oyuncu, arabada çektiği videoyu paylaştı. Aşkıyla mutlu anlarını dosta düşmana gösteren oyuncunun bu paylaşımındaki en önemli detaysa yüzüktü! Direksiyon başındaki Buğra Toplusoy'u videoya alan Ateş, bir taraftan da parmağındaki tektaş yüzükle şov yaptı. Elini çenesine götürüp tektaşını gösteren Ateş'in bu halleri "Ceyda'dan müstakbel kayınpederine nispet pozu" dedirtti.


* Ateş, paylaştığı videoda tektaşını göstermek için şekilden şekle girdi.

EBRU KAZIKTAŞ
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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