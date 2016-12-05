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4 çiçek 1 böcek

4 çiçek 1 böcek
Başarılı müzisyen Ozan Doğulu, önceki gün eşi Ece Doğulu, kızları Arya, Lila ve Elya ile Zorlu AVM'deydi. Kızlarıyla mutlu bir aile tablosu çizen çift, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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