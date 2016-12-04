Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı 'Aşk ve Mavi' zirveyi sevdi! Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran dizi, önceki akşam da tüm rakiplerini geride bıraktı.



Tüm Kişiler'de 8.71 izlenme oranı ve 20.53 izlenme payına sahip olan 'Aşk ve Mavi' 20+ABC1 Kategorisi'nde 7.02 izlenme oranı ve 15.83 izlenme payı alarak 100 program arasında yine 1. oldu.