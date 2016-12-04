Yardım meleği

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'ten alkışlanacak davranış… Özçelik, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie gibi dünya çapındaki yardıma muhtaç insanlarla bir araya geliyor. Güzel oyuncu, önceki gün de Gana'da yardıma muhtaç çocukları ziyaret etti.



Sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla yer alan Özçelik, Afrikalı miniklerin eğitim gördüğü bir okula gitti. Çocuklara kıyafet ve oyuncak hediye eden ünlü oyuncu, yöre halkının yiyecek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını da karşıladı. Özçelik'in bu örnek davranışı hayranları tarafından övgü aldı.