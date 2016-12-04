Yardım meleği

Ünlü oyuncu GamzeÖzçelik'ten alkışlanacakdavranış… Özçelik,Birleşmiş MilletlerMülteciler YüksekKomisyonu İyi NiyetElçisi Angelina Joliegibi dünya çapındakiyardıma muhtaçinsanlarla bir arayageliyor. Güzel oyuncu,önceki gün de Gana'dayardıma muhtaç çocuklarıziyaret etti.
Sosyalsorumlulukprojelerinde sıklıkla yeralan Özçelik, Afrikalıminiklerin eğitimgördüğü bir okulagitti. Çocuklara kıyafetve oyuncak hediyeeden ünlü oyuncu, yörehalkının yiyecek ve ilaçgibi ihtiyaçlarını dakarşıladı. Özçelik'in buörnek davranışı hayranlarıtarafından övgü aldı.
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