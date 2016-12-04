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Umut veren proje

Umut veren proje
Tasarımcı Hatice Gökçe'nin meme kanserine farkındalığın artması için tasarladığı tişörtlerle umutlar çiçek açacak! 'Umutlar Çiçek Açsın' projesine destek veren Gökçe, tasarımlarından elde edilen geliri meme kanserli kadınlar yararına bağışlayacak.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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