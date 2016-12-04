Umut veren proje

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Tasarımcı Hatice Gökçe'nin meme kanserine farkındalığın artması için tasarladığı tişörtlerle umutlar çiçek açacak! 'Umutlar Çiçek Açsın' projesine destek veren Gökçe, tasarımlarından elde edilen geliri meme kanserli kadınlar yararına bağışlayacak.
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