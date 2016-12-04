Sakız oyunu

Oğulları Kuzey ve Uzay'la günleri hareketli geçen Çağla Şıkel, minik afacanları eğlendirmek için her yolu deniyor. Oğullarıyla futbol oynayıp kimi zaman da doğada keşfe çıkan güzel manken, önceki gün de şişirdiği sakızla ikiliyi böyle eğlendirdi. Şıkel, bu kareye ise "Sizin o suratlarınızı yerim" notu düştü.