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Gelinlik şöleni

Gelinlik şöleni
Modanın başarılı ismi Özlem Süer, yeni gelinlik koleksiyonu Özlem Süer, White 2017'nin modellerini önceki gün moda çekimiyle tanıttı. 3 temanın öne çıktığı koleksiyon için Miss Turkey 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu objektif karşısına geçti.
Etiketler:
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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