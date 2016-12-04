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Çılgın

Çılgın Hadise
Güzel popçu , sanat aşkı ağır basınca soluğu Miami'de aldı. Dünyanın en önemli sanat fuarlarından Art Basel'i gezen şarkıcı, renkli anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Hadise, ağzı spagetti ile dolu bir timsah maketi üzerinde zafer pozu verince takipçileri "Dikkat et seni kapmasın" diye espri yaptı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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