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'Şahan'e proje

Sinemadaki başarısını toplumsal olaylara duyarlılık ve aile hayatında da gösteren , alkışlanacak bir proje için düğmeye bastı. Ünlü şovmen, oğlu adına bir okul yaptırmak istiyor.

Şahane proje
Gizlice yaptığı yardımlarla 'halkın komedyeni' olduğunu kanıtlayan Şahan Gökbakar, yine alkışlanacak bir proje için düğmeye bastı... Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla bilinen ünlü komedyen, 1 yaşındaki oğlu Deniz Efe Gökbakar adına bir okul yaptırmak için araştırmalara başladı.

EŞİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Okulu yaptırmak için ilk etapta memleketi Ankara'yı düşünen , Doğu ve Güneydoğu illerine okul yaptırma prosedürleri hakkında da bilgi topladı. Bu konuda güzel eşi Selin Gökbakar'ın da desteğini arkasına alan ünlü şovmen, yardımcıları aracılığıyla detayların büyük bir kısmına ulaştı. b planını da hazırladı Şahan Gökbakar'ın okul yapımıyla ilgili planı, birtakım engellere takılırsa

B PLANI DA HAZIR.
Buna göre ünlü komedyen, birçok okula yine oğlunun da ismini taşıyan derslik ile kütüphane yaptırmayı planlıyor... Şahan Gökbakar, bu planlarını hayata geçirdiği andan itibaren milyonların gönlünde bir kez daha taht kuracak...

MAGAZİNSERVİSİ/ÖZEL
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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