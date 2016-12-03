'Şahan'e proje

Sinemadaki başarısını toplumsal olaylara duyarlılık ve aile hayatında da gösteren Şahan Gökbakar, alkışlanacak bir proje için düğmeye bastı. Ünlü şovmen, oğlu Deniz Efe adına bir okul yaptırmak istiyor.
Gizlice yaptığı yardımlarla 'halkınkomedyeni' olduğunu kanıtlayanŞahan Gökbakar, yine alkışlanacak birproje için düğmeye bastı... Toplumsal olaylarakarşı duyarlılığıyla bilinen ünlü komedyen,1 yaşındaki oğlu Deniz Efe Gökbakar adınabir okul yaptırmak için araştırmalara başladı.
EŞİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Okulu yaptırmak için ilk etapta memleketiAnkara'yı düşünen Şahan Gökbakar, Doğuve Güneydoğu illerine okul yaptırmaprosedürleri hakkında da bilgi topladı. Bukonuda güzel eşi Selin Gökbakar'ın da desteğiniarkasına alan ünlü şovmen, yardımcılarıaracılığıyla detayların büyük bir kısmına ulaştı.b planını da hazırladıŞahan Gökbakar'ın okul yapımıyla ilgiliplanı, birtakım engellere takılırsa
B PLANI DA HAZIR.
Buna göre ünlü komedyen, birçokokula yine oğlunun da ismini taşıyan derslikile kütüphane yaptırmayı planlıyor... ŞahanGökbakar, bu planlarını hayata geçirdiği andanitibaren milyonların gönlünde bir kez dahataht kuracak...
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