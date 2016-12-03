Yol Durumu
  1. Babasının oğlu minik Alp
  2. Tatilden kilolu döndü

Dedektif İrem

Dedektif İrem
23 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Dönerse Senindir', aşk acısının en maceralı halini beyazperdeye taşıyor! Film, Defne'nin (İrem Sak), aşk acısı çeken Mehmet (Murat Boz) ile işbirliği yaparak Selin'i (Yasemin Allen) geri döndürme çabalarını anlatıyor. Defne, işini o kadar ciddiye alıyor ki; film boyunca adeta bir 'aşk dedektifi' gibi çalışıp, kılıktan kılığa giriyor!
Etiketler: ,
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar