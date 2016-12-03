Dedektif İrem

23 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Dönerse Senindir', aşk acısının en maceralı halini beyazperdeye taşıyor! Film, Defne'nin (İrem Sak), aşk acısı çeken Mehmet (Murat Boz) ile işbirliği yaparak Selin'i (Yasemin Allen) geri döndürme çabalarını anlatıyor. Defne, işini o kadar ciddiye alıyor ki; film boyunca adeta bir 'aşk dedektifi' gibi çalışıp, kılıktan kılığa giriyor!