Bonkör yenge

Beşiktaşlı Tosic'in eşi Jelena, İstanbul'a iyice alıştı. Balkanlar'ın en önemli pop starlarından biri olan Jelena Karleusa (37) aynı zamanda tam bir Instagram fenomeni. Herpozuyla olay yaratan 'Jelena yenge'nin 1.3 milyontakipçisi var. Seksi yıldız moda ikonu olma yolunda ilerliyor. Durum böyle olunca da alışveriş yaparken kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor.
GARSONA 640 TL'LİK BAHŞİŞ
ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian'ı tarzını çalmakla suçlayan Jelena, alışveriş için soluğu yine İstanbul'daki Zorlu Center'da aldı. Beymen'de kendisini tepedentırnağa yeniledi. Çanta, elbise ve mont alanJelena Karleusa kredi kartıyla tam 215 binTL ödeme yaptı. Yarım saat kaldığı mağazadan paylaştığı fotoğrafı 45 bin kişi tıkladı. Ünlü yıldız son olarak Beşiktaş'ta bir mekanda bıraktığı bahşişle olay yaratmıştı. Karleusa 670 TL'lik hesabı getiren garsona 200 Euro (yaklaşık 640 TL) bahşiş vermişti. Eşi Dusko Tosic'in Beşiktaş'a transferinden daha çok konuşulan Sırp yıldız, 2 çocuk annesi olmasına rağmen fiziğiyle büyük beğeni topluyor. Cesur sahne şovlarıyla tanınan Jelena Karleusa bir röportajında "Alışveriş merkezleriniz hakkında konuşacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ben İstanbul'un etnik ve modern karışımını seviyorum. Bence hepiniz ülkenizle gurur duymalısınız" demişti
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