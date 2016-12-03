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Belgeselde buluştular

Belgeselde buluştular
Sevilen oyuncular Halit Ergenç, Ezgi Mola, Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkilerini mercek altına alıyor. Anadolu topraklarındaki etkilerini inceleyen 3 bölümlük "İklim Meselesi" belgeseli; ünlü sanatçıların sunumuyla National Geographic'te.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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