Zirvenin hakimi

Yayınlamış olduğu dizi ve programlarla yıllardır her döneme damgasını vurmayı başaran atv, bir yıldırzirveyi elden bırakmadı.atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Kasım ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde ençok izlenen kanal oldu.
Kantar Medya'nın verilere göre, Türkiye'nin kanalı atv, her zaman olduğu gibi geçtiğimiz ay da zirveyikimselere kaptırmadı. Milyonları ekrana kilitleyen atv, Aralık ayında da coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerin yanı sıra başarılı programlarıyla izleyenlerekeyifli anlar yaşatacak...
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