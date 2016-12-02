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Zirvenin hakimi

Zirvenin hakimi
Yayınlamış olduğu dizi ve programlarla yıllardır her döneme damgasını vurmayı başaran atv, bir yıldır zirveyi elden bırakmadı. , yayınladığı dizi ve programlarıyla Kasım ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu.

Kantar Medya'nın verilere göre, Türkiye'nin kanalı atv, her zaman olduğu gibi geçtiğimiz ay da zirveyi kimselere kaptırmadı. Milyonları ekrana kilitleyen atv, Aralık ayında da coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerin yanı sıra başarılı programlarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak...
Etiketler:
  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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