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Nefise eşiyle caz yaptı

Nefise eşiyle caz yaptı
Güzel sunucu Nefise Karatay ve eşi Yusuf Day, geçtiğimiz akşam Kenan Doğulu'nun sahne aldığı bir davette keyifli anlar yaşadı. İkili, Doğulu'nun geceye özel olarak 'İhtimaller' şarkısını caz performansıyla söylemesine hayran kaldıklarını dile getirdi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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