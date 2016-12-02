Hande’ye yeni ödül

Güzel oyuncu Hande Subaşı, oyunculuktaki başarısına bir yenisini ekledi. Yeni döneme 3 sinema filmiyle birden giren Subaşı, 'Defne'nin Bir Mevsimi' filmindeki başarılı oyunculuğu ile Antakya Uluslararası Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı.