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Ayakta alkışlandı

Ayakta alkışlandı
başarılı popçu Sıla, geçtiğimiz akşam Volkswagen Arena'da verdiği konserle hayranlarını coşturdu. Sevilen şarkılarını İstanbullu hayranları için seslendiren , şıklığıyla da göz kamaştırdı. Güzel popçu, konserinin sonunda hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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