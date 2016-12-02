Albüme sıcak bakmadı

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Başarılı oyuncu Özge Borak'la sevgilisi Berkay Tahmaz, önceki akşam yakın dostları Erdem Yener'in verdiği konseri izledi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Borak, albüm sorularına "Sadece arkadaş ortamlarında şarkı söylüyorum" yanıtını verdi
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