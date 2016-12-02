Yol Durumu
  1. Nefise eşiyle caz yaptı
  2. Aşık kadın Hatice

Albüme sıcak bakmadı

Albüme sıcak bakmadı
Başarılı oyuncu Özge Borak'la sevgilisi Berkay Tahmaz, önceki akşam yakın dostları Erdem Yener'in verdiği konseri izledi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Borak, albüm sorularına "Sadece arkadaş ortamlarında şarkı söylüyorum" yanıtını verdi
Etiketler: ,
  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar