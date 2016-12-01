Yol Durumu
  1. Efsane gecesi
  2. En anlamlı selfie

Yeni çift Bebek'te

Yeni çift Bebekte
Geçen hafta aşkları ortaya çıkan Hande Subaşı'yla Altuğ Leblebici, önceki akşam Bebek Catz'de eğlencedeydi. İkili, gazetecileri atlatmak için farklı zamanlarda mekandan ayrıldı. Mekandan ilk çıkan Subaşı, "Her şey ortada ve çok güzel. Sakladığımız bir şey yok" yanıtını verdi. Sosyetik işadamı ise konuşmadı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar