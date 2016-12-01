Yeni çift Bebek'te

Geçen hafta aşkları ortaya çıkan Hande Subaşı'yla Altuğ Leblebici, önceki akşam Bebek Catz'de eğlencedeydi. İkili, gazetecileri atlatmak için farklı zamanlarda mekandan ayrıldı. Mekandan ilk çıkan Subaşı, "Her şey ortada ve çok güzel. Sakladığımız bir şey yok" yanıtını verdi. Sosyetik işadamı ise konuşmadı.



Doğan SAVAŞ