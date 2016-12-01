Serseri Arda!

Aslıhan Doğan’ın İstanbul’a kesin dönüş yaptığını ima eden instagram paylaşımından sonra Arda Turan, atağa geçti! Milli çapkın, ‘Serserilikten vazgeçmişliğimiz yoktur’ diyerek daha evlenmeye niyeti olmadığının sinyalini verdi.
Barcelonalı yıldız ArdaTuran ile sosyetik güzelAslıhan Doğan'dan peş peşemanidar paylaşımlar geldi… Evliliğeyanaşmayan yıldız futbolcunun adınınDidem Soydan ve Ebru Şallı'yla aşkdedikodularına karışması, Doğan'ı çiledençıkarmıştı. Geçtiğimiz hafta eski aşkınınBarcelona'daki evinden eşyalarını alansosyetik güzel, Turan'ın aldığı pahalıhediyeleri de İspanya'ya yollamıştı. Aşkınanokta koyup ünlü futbolcuyla tüm bağlarınıkoparan Aslıhan Doğan, önceki gün yaptığıpaylaşımla "Artık, kalbim de aklım daTürkiye'de!" mesajı verdi.
ÇAPKINLIKTA DURMAK YOK... Arda Turan'la birlikte olduğu dönemde yıldız futbolcunun Barcelona'daki evinde yaşayan sosyetik güzel, önceki akşam ise uçaktan çektiği İstanbul manzarasını hesabında yayınladı. Işıklar içindeki Boğaz manzarasını "Güzelsin İstanbul…" notuyla paylaşan Aslıhan Doğan, bu hareketiyle "Aslıhan için İstanbul'akesin dönüş vakti" dedirtti. Sosyetik güzelin bu mesajından kısa bir süre sonra ise ünlü futbolcunun yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı. Araba kullanırken BarışManço'nun 'Kul Ahmet' parçasını dinleyen Turan, bu anını "Serserilikten,umuttan ve Barış Manço'danvazgeçmişliğimiz yoktur" notuyla paylaşınca "Milli çapkın Arda Turan'ınuslanmaya niyeti yok" dedirtti.
MANÇOŞARKISIYLAGÖNDERME
Yıldız futbolcu, araba kullanırken bir yandan Barış Manço şarkısı dinledi bir yandan da eski sevgilisine gönderme yaptı!
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