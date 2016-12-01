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Serseri Arda!

Aslıhan Doğan’ın İstanbul’a kesin dönüş yaptığını ima eden instagram paylaşımından sonra , atağa geçti! Milli çapkın, ‘Serserilikten vazgeçmişliğimiz yoktur’ diyerek daha evlenmeye niyeti olmadığının sinyalini verdi.

Serseri Arda!
Barcelonalı yıldız Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan'dan peş peşe manidar paylaşımlar geldi… Evliliğe yanaşmayan yıldız futbolcunun adının Didem Soydan ve Ebru Şallı'yla aşk dedikodularına karışması, Doğan'ı çileden çıkarmıştı. Geçtiğimiz hafta eski aşkının Barcelona'daki evinden eşyalarını alan sosyetik güzel, Turan'ın aldığı pahalı hediyeleri de İspanya'ya yollamıştı. Aşkına nokta koyup ünlü futbolcuyla tüm bağlarını koparan Aslıhan Doğan, önceki gün yaptığı paylaşımla "Artık, kalbim de aklım da Türkiye'de!" mesajı verdi.

ÇAPKINLIKTA DURMAK YOK...
'la birlikte olduğu dönemde yıldız futbolcunun Barcelona'daki evinde yaşayan sosyetik güzel, önceki akşam ise uçaktan çektiği İstanbul manzarasını hesabında yayınladı. Işıklar içindeki Boğaz manzarasını "Güzelsin İstanbul…" notuyla paylaşan Aslıhan Doğan, bu hareketiyle "Aslıhan için İstanbul'a kesin dönüş vakti" dedirtti. Sosyetik güzelin bu mesajından kısa bir süre sonra ise ünlü futbolcunun yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı. Araba kullanırken Barış Manço'nun 'Kul Ahmet' parçasını dinleyen Turan, bu anını "Serserilikten, umuttan ve Barış Manço'dan vazgeçmişliğimiz yoktur" notuyla paylaşınca "Milli çapkın Arda Turan'ın uslanmaya niyeti yok" dedirtti.

MANÇO ŞARKISIYLA GÖNDERME
Yıldız futbolcu, araba kullanırken bir yandan Barış Manço şarkısı dinledi bir yandan da eski sevgilisine gönderme yaptı!
Etiketler:
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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