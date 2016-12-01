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Hülya ’nın hasreti

Hülya ’nın hasreti
Güzel sanatçı Hülya Avşar, önceki gün alışveriş için gittiği İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde Londra'da okuyan kızı Zehra'nın yanından İstanbul'daki işleri dolayısıyla Türkiye'ye gelen ünlü sanatçı, kızını çok özlediğini söyledi. Kızının burnunda tüttüğünü dile getiren Avşar, "Yarıyıl tatilini iple çekiyorum" dedi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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