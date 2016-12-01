Efsane gecesi

Flamenkoyu pop ve rock gibi ana akım müzik türleriyle birleştiren müzik dünyasının efsane ismi Jose Feliciano, önceki akşam Zorlu PSM'de muhteşem bir konsere imza attı. Şarkılarıyla hayranlarını mest eden ve konser sonunda ayakta alkışlanan sanatçı, "İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum" sözüyle de yürekleri fethetti.