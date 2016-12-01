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Çocuklarla teselli

Çocuklarla teselli
Eşi Demet Şener'in ihanet iddiasıyla boşanma davası açtığı İbrahim Kutluay, teselliyi çocuklarında arıyor. Önceki gün kızı İrem ve oğlu Ömer'le İstinyePark'ta görüntülenen eski basketbolcu, çocukları için alışveriş yaptı. Çocuklarına karşı oldukça ilgili olan , onların yanında boşanma süreciyle ilgili konuşmadı.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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