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Ayrılmaz üçlüler

Ayrılmaz üçlüler
Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk ve yakın dostu Selin Şekerci'yle önceki akşam 'Görümce' filminin galasına katıldı. Filmi kahkahalarla izleyen oyuncular, Özay'ın performansına hayran kaldıklarını söyledi. Şekerci'nin yanında ise ayrıldığı söylenen Kaan Taşaner yoktu.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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