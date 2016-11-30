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Yağmur kaçakları

Yağmur kaçakları
Güzel sunucu Burcu Esmersoy'la işletmeci sevgilisi Tuna Aksu'nun geçtiğimiz akşamki eğlencesi bastıran yağmurla yarım kaldı. Nişantaşı'nda bir mekanda eğlenen ikili, çıkışta yürümek isteyince yağmurun azizliğine uğradı. İş ve özel hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Burcu Esmersoy, sevgilisiyle koşar adım arabasına bindi.

Doğan SAVAŞ
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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