Tek başına sinemada

Yeni filmi 'Olanlar Oldu'yu yeni yılın ilk ayında sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanan komedyen Ata Demirer, önceki gün Zorlu AVM'de sinema keyfi yaptı. Demirer'in neşesi yerindeydi. 'Arrival' filmini izlediğini söyleyen başarılı komedyen, "Filme bayıldım" dedi. Demirer, daha sonra Günaydın Steakhouse'ta yemek yedi.