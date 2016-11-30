Şöhret mağduru

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesapları hack'lenince Barcelonalı yıldız futbolcuArda Turan'la yaptığı özel konuşmaları ortaya çıkan Ebru Şallı, sessizliğini bozdu. Günlerdir konuyla ilgili açıklama yapması beklenen güzel sunucu, önceki gün Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde engelli bireylerle pilates ve nefes terapisi gerçekleştirdi. Sözcüsü olduğu dernek üyelerine ücretsiz olarak ders veren Şallı, adının Arda ile aşk dedikodularına karışması hakkında şöyle konuştu:
CEM'E YORUM YOK "Hala çok üzgünüm. 20yıldır piyasada olan biriolarak hack'leme sonrasıoluşan dedikodularıhazmedemiyorum. İkitane çocuğum var. Buiddiaları hak etmiyorum.Ben Türkiye'ye mâlolmuş bir insanım.Bu yalan haberlersonucunda mağdurum damağdurum!" Bu sözlerleaşk haberlerine veryansıneden Ebru Şallı, "Arda ileçok iyi dostuz. Bizi dernekyararına yaptığımız işlerdesıkça göreceksiniz. Ayrıca ikiünlü, arkadaşça konuşamaz mı?"dedi. Şallı, Cem Yılmaz hakkında isekonuşmaktan kaçındı.
'PİLATES İLAÇ GİBİ'
7'den 70'e herkesin pilates yapmasını tavsiye eden Ebru Şallı, "Hasta olduğumda bile ilaç kullanmıyorum. Pilates yaparak iyileşiyorum. Pilates benim antidepresanım" dedi. Şallı, önceki gün de felçlilere ücretsiz olarak ders verdi.
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