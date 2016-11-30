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Şöhret mağduru

, Arda Turan'la ortaya çıkan özel yazışmaları hakkında ilk kez konuştu: 'Hack'lenme sonrası çıkan aşk dedikodularını hazmedemiyorum. Ben 2 çocuk annesiyim ve dolayısıyla mağdurum!'

Şöhret mağduru
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesapları hack'lenince Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'la yaptığı özel konuşmaları ortaya çıkan Ebru Şallı, sessizliğini bozdu. Günlerdir konuyla ilgili açıklama yapması beklenen güzel sunucu, önceki gün Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde engelli bireylerle ve nefes terapisi gerçekleştirdi. Sözcüsü olduğu dernek üyelerine ücretsiz olarak ders veren Şallı, adının Arda ile aşk dedikodularına karışması hakkında şöyle konuştu:

CEM'E YORUM YOK
"Hala çok üzgünüm. 20 yıldır piyasada olan biri olarak hack'leme sonrası oluşan dedikoduları hazmedemiyorum. İki tane çocuğum var. Bu iddiaları hak etmiyorum. Ben Türkiye'ye mâl olmuş bir insanım. Bu yalan haberler sonucunda mağdurum da mağdurum!" Bu sözlerle aşk haberlerine veryansın eden , "Arda ile çok iyi dostuz. Bizi dernek yararına yaptığımız işlerde sıkça göreceksiniz. Ayrıca iki ünlü, arkadaşça konuşamaz mı?" dedi. Şallı, Cem Yılmaz hakkında ise konuşmaktan kaçındı.

'PİLATES İLAÇ GİBİ'
7'den 70'e herkesin pilates yapmasını tavsiye eden Ebru Şallı, "Hasta olduğumda bile ilaç kullanmıyorum. Pilates yaparak iyileşiyorum. Pilates benim antidepresanım" dedi. Şallı, önceki gün de felçlilere ücretsiz olarak ders verdi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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