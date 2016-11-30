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tarih oldu!

Sebastian tarih oldu!
Sahibi olduğu '' adlı mekanlarla işletmecilikteki başarısını da kanıtlayan 'den radikal karar! "O defteri kapatıp yerine kaldırdık" diyen Yener, çok yakında yeni bir markasıyla yeni mekanlar hizmete sunacağını açıkladı. Yener'in bu mesajı ise daha önce kulübünü Miami'ye taşıyacağı yönünde çıkan haberleri akıllara getirdi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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